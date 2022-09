Super League: Ισοψηφία Μπιελ - Αϊτόρ για τον Player of the Month

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Player of the Month του Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε και το αποτέλεσμά της είναι εντυπωσιακό.

Για πρώτη φορά στην Ιστορία των ψηφοφοριών Player of the Month ή Best Goal της Super League υπήρξαν δύο ποδοσφαιριστές που συγκέντρωσαν ακριβώς τον ίδιο αριθμό ψήφων!

Πρόκειται για τον Πεπ Μπιέλ του Ολυμπιακού και τον Αϊτόρ του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έλαβαν ποσοστό 28,94 έκαστος.

Τα αποτελέσματα για τον μήνα Σεπτέμβριο:

1. Π. Μπιέλ-Αϊτόρ 28,94%

3. Ν. Μαντσίνι 27,08%

4. Α. Διαμαντής 7,04%

5. Ο. Πινέδα 4,54%

6. Κ. Νάρεϊ 2,80%

7. Ο. Οζέγκοβιτς 0,66%