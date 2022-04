Μετά τα ματς του Σαββατοκύριακου σε ισχύ η απαγόρευση πώλησης εισιτηρίων στους οργανωμένους

Η σημερινή (14/4) απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη (ΦΕΚ Β’ 1842, 14/04/2022), βάσει της οποίας εξειδικεύεται και εφαρμόζεται το άρθρο 7, παρ. 2 του ν. 4908/2022 (ΦΕΚ Α’ 52, 11/03/2022) περί «διοικητικών μέτρων κατά της βίας» κι απαγορεύει μέχρι και την 31η Ιουλίου 2022 την πώληση εισιτηρίων στις θύρες οργανωμένων οπαδών σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ έχει άμεση ισχύ.

Εντούτοις, θα μπει σε πλήρη εφαρμογή ως μέτρο μετά τα παιχνίδια της Super League σε play off και play out, που θα διεξαχθούν το προσεχές Σαββατοκύριακο (16-17/4), όπου βεβαίως κυριαρχούν τα δύο μεγάλα ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (17/4, «Απόστολος Νικολαΐδης», 21:30) και Άρης-ΠΑΟΚ (17/4, «Κλεάνθης Βικελίδης», 19:30) για την 5η αγωνιστική των play off.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο 2 του ΦΕΚ «...οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες (Π.Α.Ε.), οι καλαθοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες (Κ.Α.Ε.) και τα ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωματεία, που μετέχουν στις διοργανώσεις του άρθρου 1, καθώς και οι οικείες διοργανώτριες αρχές οφείλουν εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή σχετικού ερωτήματος εκ μέρους της αρμόδιας αστυνομικής αρχής να απαντήσουν εγγράφως και να προσδιορίσουν επακριβώς τα τμήματα των κερκίδων (θύρες, διαζώματα κ.λπ.), στα οποία έχουν διαθέσει τα χαμηλότερης τιμής προαγορασμένα για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο εισιτήρια ("διαρκείας")».

Επί της ουσίας, ο Παναθηναϊκός κι ο Άρης, δηλαδή οι γηπεδούχοι των μεγάλων αγώνων της Κυριακής (17/4) έχουν 5 μέρες περιθώριο για να απαντήσουν στην αστυνομία (κατόπιν σχετικού αιτήματός της, το οποίο δεν έχει υποβληθεί ακόμη) πόσα διαρκείας έχουν.

Επιπλέον, δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο γι’ αυτήν την Κυριακή (17/4) για άλλους δύο λόγους: Πρώτον, τα εισιτήρια στις συγκεκριμένες θύρες έχουν ήδη πωληθεί και δεύτερον, όλοι οι νόμοι ισχύουν δέκα μέρες μετά τη δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ. Το συγκεκριμένο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε σήμερα (14/4) και πλέον οι ομάδες έχουν περιθώριο άλλων δέκα ημερών.