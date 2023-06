Το φιλικό Κατάρ-Νέα Ζηλανδία διεκόπη λόγω ρατσιστικών προσβολών

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Νέας Ζηλανδίας αποχώρησε από το σημερινό (19/6) φιλικό με το Κατάρ στη Βιέννη, κατηγορώντας παίκτη της αντίπαλης ομάδας για ρατσιστικά σχόλια.

«Ο Μάικλ Μπόξαλ έπεσε θύμα ρατσιστικής προσβολής στο πρώτο ημίχρονο από ποδοσφαιριστή του Κατάρ», έγραψε στο Twitter η Ομοσπονδία της Νέας Ζηλανδίας για να δικαιολογήσει το γεγονός ότι οι διεθνείς της δεν επέστρεψαν στο γρασίδι μετά το ημίχρονο. «Ο διαιτητής δεν αντέδρασε, επομένως η ομάδα επέλεξε να μην επιστρέψει για να παίξει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα», πρόσθεσε το tweet.

Ο Πορτογάλος τεχνικός του Κατάρ, Κάρλος Κεϊρόζ, μίλησε από την πλευρά του στο τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ Al-Kass.

«Προς έκπληξή μας, ο αρχηγός της Νέας Ζηλανδίας ήρθε να μας δει για να μας πει ότι η ομάδα του δεν θα επιστρέψει στον αγώνα. Προφανώς δύο παίκτες αντάλλαξαν λόγια στον αγωνιστικό χώρο. Ποιος ξεκίνησε, ποιος απάντησε; Μόνο αυτοί ξέρουν... Δεν υπάρχουν μάρτυρες, ο διαιτητής δεν άκουσε τίποτα, όπως και οι πάγκοι. Είναι απλώς μια διαμάχη μεταξύ δύο παικτών. Τώρα αφήστε τις ποδοσφαιρικές αρχές να πάρουν μια απόφαση... Αλλά χωρίς μάρτυρες, δεν ξέρω πώς η FIFA θα μπορέσει να πάρει μια απόφαση», είπε ο Κεϊρόζ.

