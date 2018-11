Το πανόραμα του 1ου Nations League

Η Πορτογαλία, η Αγγλία, η Ολλανδία και η Ελβετία, επί πορτογαλικού εδάφους, θα διεκδικήσουν τον τίτλο του 1ου Nations League τον προσεχή Ιούνιο, καθώς τερμάτισαν πρώτες στους ομίλους της League A.



Δείτε αναλυτικά τι συνέβη στο νεοσύστατο UEFA Nations League και συγκεκριμένα ποιες ομάδες προβιβάστηκαν και ποιες υποβιβάστηκαν ανά λίγκα:



Προβιβάστηκαν

Στην League A: Βοσνία, Δανία, Σουηδία, Ουκρανία

Στην League B: Φινλανδία, Νορβηγία, Σερβία, Σκοτία

Στην League C: FYROM, Γεωργία, Κόσοβο, Λευκορωσία



Υποβιβάστηκαν

Στην League B: Κροατία, Γερμανία, Ισλανδία, Πολωνία

Στην League C: Βόρ. Ιρλανδία, ΕΪΡΕ, Σλοβακία, Τουρκία

Στην League D: Εσθονία, Λιθουανία, Σλοβενία, Κύπρος



Οι αντίπαλοι της Εθνικής



Ύστερα από τα αποτελέσματα των αγώνων του Nations League, στην επόμενη διοργάνωση η Ελλάδα, που διατηρήθηκε στην League C, θα κληρωθεί σε όμιλο με αντιπάλους κάποιες από τις εξής Εθνικές Ομάδες:



Ισραήλ, Αλβανία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μαυροβούνιο, Γεωργία, Λευκορωσία, Κόσοβο, FYROM, Σλοβακία, Τουρκία, ΕΪΡΕ, Β. Ιρλανδία.