Toυρκία: Οπαδός πέταξε σιδερογροθιά στον αγωνιστικό χώρο στο Ανκαραγκουτσού - Μπεσίκτας

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε κατά την διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στην Τουρκία, όταν οπαδοί των πέταξαν σιδερογροθιά στον αγωνιστικό χώρο.

Συγκεκριμένα, στο 60' της αναμέτρησης της Μπεσίκτας στην έδρα της Ανγκαρακουτσού για το κύπελλο Τουρκίας, οπαδός των γηπεδούχων πέταξε σιδερογροθιά στον αγωνιστικό χώρο.

Δείτε την φάση:

😳👊 Gedson Fernandes took a knuckle duster away that was thrown onto the pitch during the Ankaragücü-Beşiktaş match. pic.twitter.com/ALEb95A8zA