Προπονητής Μπρέντφορντ: Κατήγγειλε τραυματισμό μέλους του επιτελείου του από υπάλληλο της Νότιγχαμ Φόρεστ!

«Άρωμα»... Ελλάδας απέκτησε η Πρέμιερ Λιγκ από ένα περιστατικό, που θυμίζει συμβάντα τα οποία εκτυλίσσονται σε γήπεδα τοπικών κατηγοριών της χώρας μας.

Πιο συγκεκριμένα αυτό έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο πριν από την έναρξη του αγώνα στο Σίτι Γκράουντ, όπου η Νότιγχαμ Φόρεστ, ιδιοκτησίας του Ευάγγελου Μαρινάκη, υποδέχθηκε την Μπρέντφορντ.

Για την ιστορία, ο αγώνας έληξε ισόπαλος 2-2 με την γηπεδούχο να ισοφαρίζει το ματς στο 96’ με αυτογκόλ του Τόμας Γιόργκενσεν.

Το… ζουμί πάντως, για τον αγώνα αυτό, βρίσκεται σε ένα συμβάν που προηγήθηκε της έναρξής του το οποίο περιγράφουν λεπτομερώς, ορισμένες Βρετανικές ιστοσελίδες, αναφέροντας τις δηλώσεις του προπονητή των φιλοξενούμενων στη συνέντευξη Τύπου.

Ας ρίξουμε λοιπόν, μια ματιά στο δημοσίευμα της FanBanter, στο ρεπορτάζ της Μπρέντφορντ, όπου δημοσιεύεται κείμενο με τίτλο, «Ο Τόμας Φρανκ (σ.σ ο προπονητής της Μπρέντφορντ) κατηγορεί τον υπεύθυνο του χλολοτάπητα της Νότιγχαμ Φόρεστ ότι τραυμάτισε τον προπονητή τερματοφυλάκων της Μπρέντφορντ».

Το εν λόγω ρεπορτάζ, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ο -προπονητής της Μπρέντφορντ- Τόμας Φρανκ κατηγορεί τον υπεύθυνο του χλοοτάπητα της Νότιγχαμ Φόρεστ ότι τραυμάτισε τον προπονητή τερματοφυλάκων της Μπρέντφορντ σε επεισόδιο που εκτυλίχθηκε πριν από τον αγώνα των δύο ομάδων, ο οποίος έληξε ισόπαλος 2-2 στο City Ground το Σάββατο.

Το περιστατικό συνέβη την ώρα που η ομάδα του Φρανκ έκανε ζέσταμα πριν από τον αγώνα της Πρέμιερ Λιγκ.

Την ώρα που ο προπονητής τερματοφυλάκων Μανουέλ «Μανού» Σοτέλο έκανε κάποιες ασκήσεις πριν από τον αγώνα, προέκυψε μια διαμάχη μεταξύ του ίδιου και ενός από τους υπευθύνους του χλοοτάπητα της Φόρεστ που περιπλανιόταν στον χώρο προθέρμανσης τους.

Forest v Brentford has had a tetchy start .. and we haven’t even reached kickoff yet.



Brentford players and coaches arguing with #NFFC ground staff about where they should be warming up. A bit of push and shove and the referee having to get involved. pic.twitter.com/OrtRloNVZT