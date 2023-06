Τότεναμ: Ανακοίνωσε τον Ποστέκογλου

Η Τότεναμ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Άγγελου Ποστέκογλου και ο ομογενής Αυστραλός τεχνικός αναλαμβάνει τα ηνία των Λονδρέζων για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο 57χρονος Ποστέκογλου, ο οποίος οδήγησε την Σέλτικ στο τρεμπλ στη Σκωτία, είχε εργαστεί στο παρελθόν στις Γιοκοχάμα Μαρίνος, Μπρισμπέιν Ρόαρ και Μελβούρνη Βίκτορι, ενώ διετέλεσε για μία τετραετία ομοσπονδιακός τεχνικός της Αυστραλίας, την οποία οδήγησε στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2014.

«Ο Ποστέκογλου φέρνει θετική νοοτροπία και γρήγορο επιθετικό ποδόσφαιρο. Έχει τον τρόπο του να βελτιώνει τους παίκτες και αντιλαμβάνεται τη σημασία της σύνδεσης με την ακαδημία κάτι που είναι σημαντικό για το σύλλογό μας. Επίσης τα αποτελέσματα του στις ομάδες που εργάστηκε δείχνει την αξία του» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ομάδας, Ντάνιελ Λέβι, ο οποίος επισήμανε πως «το τετραετές συμβόλαιο δείχνει την εμπιστοσύνη μας στο σχεδιασμό του για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας τα επόμενα χρόνια.»

Από την πλευρά του ο Ποστέκογλου, ο πρώτος Αυστραλός που κάθεται σε πάγκο ομάδας της Premier League, μίλησε για τη μεγάλη πρόκληση της καριέρας του: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι στον πάγκο μιας τόσο μεγάλης ομάδας. Ξέρω το μέγεθος της πρόκλησης και θα κάνω ότι μπορώ για να δικαιώσω τη διοίκηση για την επιλογή της. Επίσης πρέπει να εκφράσω τη ευγνωμοσύνη μου στη Σέλτικ, καθώς χωρίς αυτήν δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να εργαστώ στην Αγγλία.»

We are delighted to announce the appointment of Ange Postecoglou as our new Head Coach on a four-year contract 🤍