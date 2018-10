UEFA: Μήνυμα για το Financial Fair Play από την Αττάλεια

Το Financial Fair Play εξακολουθεί να διατηρεί την οικονομική σταθερότητα και την παρουσία των συλλόγων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα, από την ετήσια συνάντηση εργασίας της UEFA, που διοργανώθηκε στην Αττάλεια σε συνεργασία με την τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (TFF).



Παρόντες εκπρόσωποι και των 55 ομοσπονδιών της UEFA, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, καθώς και φιλοξενούμενοι από την FIFA, την συνομοσπονδία της Ασίας (AFC), της Αφρικής (CAF), της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CONCACAF), που άκουσαν ότι το οικονομικό Fair Play συνεχίζει να επηρεάζει σημαντικά την οικονομική ευημερία των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών συλλόγων.



Πρόσφατα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το τμήμα οικονομικής βιωσιμότητας και έρευνας της UEFA, αναλύοντας τα οικονομικά των 718 συλλόγων πρώτης κατηγορίας στην Ευρώπη μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2017, δείχνουν ότι οι κανονισμοί της UEFA έχουν κάνει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πιο ισχυρό από πριν.



Στην Τουρκία, βρέθηκαν περισσότεροι από 160 οικονομικοί εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι παρακολούθησαν την παρουσίαση των τελευταίων στοιχείων και των θετικών τάσεων.



Ο αντιπρόεδρος της UEFA και ο πρόεδρος της επιτροπής αδειών συλλόγων, Μικέλε Ούβα, τόνισε ότι «το περασμένο έτος σημειώθηκε επίσης κάτι ιδιαίτερο που καταδεικνύει την επιτυχία του Financial Fair Play, με τα οικονομικά μεγέθη για το 2017 να δείχνουν για πρώτη φορά ότι οι πρώτες κατηγορίες στην Ευρώπη ήταν κερδοφόρες, με έξι διαδοχικά έτη βελτίωσης, έχοντας μετατρέψει τις απώλειες των συλλόγων από 1,7 δισ. ευρώ το 2011 σε κέρδη 600 εκατ. ευρώ».



Ο επικεφαλής της επιτροπής αδειών των συλλόγων, Άλες Ζαβρλ, υπενθύμισε στους συμμετέχοντες ότι «η προστασία του παιχνιδιού είναι και θα εξακολουθεί να αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέρος των προθέσεων της UEFA για τη διαφύλαξη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με τη χορήγηση αδειών club και το Financial Fair Play να αναγνωρίζεται ως ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες για την επίτευξη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας».



Επιπλέον, οι εργασίες επικεντρώθηκαν στην εφαρμογή της νέας έκδοσης των κανονισμών UEFA Club Licensing και Financial Fair Play που τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούνιο του 2018, μετά την έγκριση από την εκτελεστική επιτροπή της UEFA του τροποποιημένου εγγράφου κατά τη συνάντησή του Μαΐου στο Κίεβο.