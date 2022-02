UEFA: «Αφαιρεί» τον τελικό του Champions League από την Αγία Πετρούπολη μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Απόφαση «βόμβα» αναμένεται να πάρει σε λίγες ώρες η UEFA, η οποία πρόκειται να αφαιρέσει από τη Ρωσία το δικαίωμα διεξαγωγής του τελικού του Champions League στην Αγία Πετρούπολη, μετά τις τραγικές εξελίξεις με την εισβολή της στην Ουκρανία.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA για να συζητηθεί η γεωπολιτική κρίση, κατά την οποία οι αξιωματούχοι πρόκειται να επιβεβαιώσουν ότι θα «πάρουν» τον τελικό της 28ης Μαΐου από τη Ρωσία,

Η UEFA επιβεβαίωσε ότι υπάρχει μια συνάντηση που αναμένεται στις 09:00 το πρωί της Παρασκευής.

Following the evolution of the situation between Russia and Ukraine, the UEFA president has called an extraordinary meeting of the Executive Committee for 10:00 CET on Friday 25 February, in order to evaluate the situation and take all necessary decisions. — UEFA (@UEFA) February 24, 2022

«Μετά τις εξελίξεις στην κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας τις τελευταίες 24 ώρες, ο πρόεδρος της UEFA αποφάσισε να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής… προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να ληφθούν όλες οι απαραίτητες αποφάσεις», ανέφερε η UEFA σε δήλωση.

UEFA will not host this season’s Champions League final in St Petersburg after Russia's invasion of Ukraine, per @RobHarris pic.twitter.com/bXPpefxK8O — B/R Football (@brfootball) February 24, 2022

Η βρετανική κυβέρνηση και ομάδες φιλάθλων είχαν ζητήσει από την UEFA να αναιρεθεί η απόφαση διεξαγωγής του τελικού της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στην Αγία Πετρούπολη, όπου το γήπεδο χρηματοδοτείται από τον ρωσικό κρατικό ενεργειακό κολοσσό Gazprom.

«Αυτή την τραγική ημέρα, οι σκέψεις μας είναι με όλους στην Ουκρανία, τους φίλους, τους συναδέλφους, τα μέλη και τους αγαπημένους τους», έγραψε στο Twitter η ομάδα Fans Supporters Europe την Πέμπτη. «Δεδομένων των γεγονότων που εξελίσσονται, αναμένουμε μια επικείμενη ανακοίνωση από την UEFA για τη μετεγκατάσταση του τελικού του Champions League».

On this tragic day, our thoughts are with everyone in Ukraine, our friends, colleagues, members, & their loved ones.



Given the events unfolding, we expect an imminent announcement from UEFA on the relocation of the Champions League final from Saint-Petersburg. — FSE - Football Supporters Europe (@FansEurope) February 24, 2022

Η ουκρανική Πρέμιερ Λιγκ ανέστειλε τις εργασίες της την Πέμπτη λόγω της απόφασης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να επιβάλει στρατιωτικό νόμο. Το πρωτάθλημα ήταν σε χειμερινό παύση δύο μηνών και επρόκειτο να ξαναρχίσει την Παρασκευή. Δεν έδωσε καμία προγραμματισμένη ημερομηνία επανεκκίνησης.

Η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με αθλητικούς αξιωματούχους στην Ουκρανία και τη Ρωσία, καθώς οι ομάδες τους ετοιμάζονται να κατευθυνθούν στην Κίνα για την έναρξη των Παραολυμπιακών Αγώνων την επόμενη εβδομάδα.

«Η IPC ​​βρίσκεται σε διάλογο τόσο με την Ουκρανική όσο και με τη Ρωσική Παραολυμπιακή Επιτροπή ενόψει των Χειμερινών Παραολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου 2022», ανέφερε η IPC σε δήλωση που εστάλη μέσω email. «Ως πολιτικά ουδέτερος οργανισμός, η IPC παραμένει στους επερχόμενους Αγώνες και όχι στη συνεχιζόμενη κατάσταση».

Το όνομα, η σημαία και ο ύμνος της Ρωσίας έχουν ήδη αποκλειστεί από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες 4-13 Μαρτίου στο Πεκίνο λόγω προηγούμενων διαφωνιών για ντόπινγκ. Η ομάδα της πρόκειται να αγωνιστεί ως RPC, συντομογραφία για Ρωσική Παραολυμπιακή Επιτροπή.

Πηγή: Associated Press