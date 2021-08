Χατ-τρικ σε 31 λεπτά από τον Ταξιάρχη Φούντα στην Αυστρία!

Πραγματικά ασταμάτητος είναι ο Ταξιάρχης Φούντας! Ο Έλληνας επιθετικός της Ραπίντ Βιέννης χρειάστηκε μόλις 31 λεπτά για να πετύχει χατ-τρικ στον αγώνα της ομάδας του με αντίπαλο την Βόλφσμπεργκερ.

Ο άλλοτε άσος του Πανιωνίου και της ΑΕΚ πέτυχε το πρώτο του τέρμα στο 22', ενώ μέσα σε ένα λεπτό (52'-53') βρήκε και πάλι δύο φορές τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, πριν γίνει αλλαγή στο 58'.

Two quickfire second half goals for #Fountas and the Greek striker has a hat-trick! #SCRWAC https://t.co/Evez0YZPyk