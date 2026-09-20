Ο Μπάμπης Κωστούλας δεν λέει να αφήσει το πόδι από το γκάζι και με τις εμφανίσεις του κατάφερε να ξεπεράσει τα νούμερα που είχε καταγράψει σε ολόκληρη την περσινή σεζόν!

Ο 19χρόνος Έλληνας επιθετικός ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη επιβλητική νίκη της Μπράιτον με 3-0 απέναντι στην Άρσεναλ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Premier League. Με ένα φανταστικό γκολ και μία ασίστ, έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στον θρίαμβο των «Γλάρων» απέναντι στους πρωταθλητές Αγγλίας, συνεχίζοντας να κλέβει τις εντυπώσεις στο Νησί.

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