Ο Αστέρας και η Λάρισα κοντράρονται στην Τρίπολη. Οι δύο ομάδες ψάχνουν τη νίκη στο ματς για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Αστέρας Aktor – ΑΕΛ Novibet 0-0 (Novasports 2)

Γκολ:

Κίτρινες κάρτες:

Κόκκινες κάρτες:

Αστέρας Aktor (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Σιλά, Άλχο, Έντερ, Μουνιόθ, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Καλτσάς, Μακέντα.

ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Τσάκλα, Παντελάκης, Κοβάτσεβιτς, Πέρες, Ατανάσοφ, Γιούσης, Μούργος, Σαγκάλ, Τούπτα.

