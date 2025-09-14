Ο Αστέρας και η Λάρισα κοντράρονται στην Τρίπολη. Οι δύο ομάδες ψάχνουν τη νίκη στο ματς για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.
Αστέρας Aktor – ΑΕΛ Novibet 0-0 (Novasports 2)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Αστέρας Aktor (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Σιλά, Άλχο, Έντερ, Μουνιόθ, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Καλτσάς, Μακέντα.
ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Τσάκλα, Παντελάκης, Κοβάτσεβιτς, Πέρες, Ατανάσοφ, Γιούσης, Μούργος, Σαγκάλ, Τούπτα.