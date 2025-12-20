Ο Αστέρας και ο Άρης κοντράρονται στην Τρίπολη. Οι δύο ομάδες αναζητούν τους βαθμούς της νίκης στο ματς με το οποίο ανοίγει η 15η αγωνιστική της Super League.
Asteras Aktor – Άρης 0-1 (Novasports 2)
Γκολ: 22′ αυτ. Ιβάνοφ
Κίτρινες κάρτες: Αλάγκμπε, Πομόνης, Μπαρτόλο – Παναγίδης, Ρόουζ
Κόκκινες κάρτες: –
Asteras AKTOR (Κρις Κόλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι (75′ Τζανδάρης), Αλάγκμπε (46′ Μούμο), Εμμανουηλίδης (74′ Τζοακίνι), Μεντιέτα (46′ Μπαρτόλο), Κετού (57′ Καλτσάς), Μακέντα.
Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φρίντεκ, Τεχέρο, Ρόουζ, Άλβαρο, Παναγίδης (76′ Ροντρίγκες), Μόντσου, Μορουτσάν (76 Νινγκ), Γαλανόπουλoς, Πέρεθ, Μορόν.