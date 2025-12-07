Ο Αστέρας υποδέχεται στην Τρίπολη τον Λεβαδειακό. Οι δύο ομάδες αναζητούν τους βαθμούς της νίκης στο ματς για την 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Asteras Aktor – Λεβαδειακός 1-0 (Novasports 2)

Γκολ: 7′ Αλάγκμπε

Κίτρινες κάρτες: Μάγκνουσον

Κόκκινες κάρτες:

Asteras AKTOR (Κρις Κόλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι, Αλάγκμπε, Εμμανουηλίδης, Κέτου, Μεντιέτα, Μακέντα.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Μάγκνουσον, Λιάγκας, Κωστή, Τσόκαϊ, Πεντρόσο, Παλάσιος, Βέρμπιτς, Όζμπολτ.

 

