Ο Αστέρας υποδέχεται στην Τρίπολη τον Λεβαδειακό. Οι δύο ομάδες αναζητούν τους βαθμούς της νίκης στο ματς για την 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.
Asteras Aktor – Λεβαδειακός 1-0 (Novasports 2)
Γκολ: 7′ Αλάγκμπε
Κίτρινες κάρτες: Μάγκνουσον
Κόκκινες κάρτες: –
Asteras AKTOR (Κρις Κόλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι, Αλάγκμπε, Εμμανουηλίδης, Κέτου, Μεντιέτα, Μακέντα.
Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Μάγκνουσον, Λιάγκας, Κωστή, Τσόκαϊ, Πεντρόσο, Παλάσιος, Βέρμπιτς, Όζμπολτ.