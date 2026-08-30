Ολυμπιακός και Αστέρας AKTOR διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην Τρίπολη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν στόχο το «δύο στα δύο», ενώ οι Αρκάδες ψάχνουν το πρώτο τους θετικό αποτέλεσμα στο φετινό πρωτάθλημα.

Στην πρεμιέρα τους, οι Πειραιώτες επικράτησαν δύσκολα με 1-0 του Ατρόμητου στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου ηττήθηκε με 3-1 από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr