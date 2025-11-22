Asteras AKTOR και Παναιτωλικός, ανοίγουν το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Super League. Οι δύο ομάδες ψάχνουν τη νίκη σε μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στην Τρίπολη.
Asteras AKTOR – Παναιτωλικός 0-0 (Novasports Prime)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Αsteras AKTOR (Κρις Κόλμαν): Παπαδόπουλος, Φερνάντεθ, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Μπαρτόλο, Κετού, Καλτσάς, Μακέντα.
Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Σιέλης, Γκαρθία, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστέμπαν, Ματσάν, Μίχαλακ, Ενκολολό, Αγκίρε.