Asteras AKTOR και Παναιτωλικός, ανοίγουν το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Super League. Οι δύο ομάδες ψάχνουν τη νίκη σε μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στην Τρίπολη.

Asteras AKTOR – Παναιτωλικός 0-0 (Novasports Prime)

Γκολ:

Κίτρινες κάρτες:

Κόκκινες κάρτες:

Αsteras AKTOR (Κρις Κόλμαν): Παπαδόπουλος, Φερνάντεθ, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Μπαρτόλο, Κετού, Καλτσάς, Μακέντα.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Σιέλης, Γκαρθία, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστέμπαν, Ματσάν, Μίχαλακ, Ενκολολό, Αγκίρε.

