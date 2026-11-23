Η 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League ολοκληρώνεται σήμερα (5μμ, Novasports 1 League) στην Τρίπολη, εκεί όπου ο Αστέρας υποδέχεται τον Άρη, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία και για τις δύο ομάδες. Οι Αρκάδες αναζητούν την πρώτη τους νίκη με τον Γκονσάλο Φέιο στον πάγκο τους, προκειμένου να αφήσουν πίσω τους το δύσκολο ξεκίνημα της σεζόν, ενώ οι Θεσσαλονικείς θέλουν να παραμείνουν σε τροχιά πρώτης τετράδας.

Οι Αρκάδες εξακολουθούν να ψάχνουν την αγωνιστική τους ταυτότητα καθώς το 1-1 με την Καλαμάτα στο ντεμπούτο του Πορτογάλου προπονητή δεν έφερε την αντίδραση που περίμεναν οι άνθρωποι της ομάδας και μόλις μία νίκη στις πρώτες δέκα αγωνιστικές, η ανάγκη για βαθμούς είναι πλέον επιτακτική γι’ αυτούς.

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