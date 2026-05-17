Ο Αστέρας Τρίπολης ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της προτελευταίας αγωνιστικής των playouts του Πρωταθλήματος της Super League. Οι Αρκάδες μετά το 1-1 του Πανσερραϊκού με τον Παναιτωλικό, εξασφάλισαν την παραμονή τους στη μεγάλη κατηγορία και το γιορτάζουν.

Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου μπορεί να έμεινε στη «λευκή» ισοπαλία με την Κηφισιά, ωστόσο έχοντας ήδη το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία με την ΑΕΛ που νίκησε το Σάββατο με 2-1 τον Ατρόμητο και σε συνδυασμό με το 1-1 στις Σέρρες… ανάσανε.

Οι Αρκάδες έφτασαν τους 33 βαθμούς, οι Θεσσαλοί τους 30 και οι Σερραίοι τους 29, με την κατάσταση να μην μπορεί να ανατραπεί την Πέμπτη (21/5), οπότε και θα διεξαχθεί η τελευταία αγωνιστική.

Η ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης, θέλοντας να γιορτάσει την παραμονή στη Super League, ανέβασε στα Social Media φωτογραφία με το μήνυμα «20 χρόνια στη Super League! Συνεχίζουμε!». Σε αυτήν την 20ετία οι Αρκάδες κινδύνεψαν κι άλλες φορές με υποβιβασμό, ενώ κατάφεραν να αγωνιστούν και στην Ευρώπη.