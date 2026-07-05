Με μία συγκινητική ανάρτηση, ο Ουλοβατομπιλόμπα Αλάγκμπε θέλησε να πει «αντίο» στον Αστέρα Τρίπολης. Ο 26χρονος Νιγηριανός μέσος, έπειτα από επτά χρόνια αποχωρεί από το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» ως ελεύθερος, καθώς ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του.

Ο Αλάγκμπε ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του Αστέρα Τρίπολης, μετακομίζοντας το καλοκαίρι του 2021 και για μια σεζόν στο Λουξεμβούργο για λογαριασμό της Ζενές Ες. Επέστρεψε στους Αρκάδες, αλλά σύντομα δόθηκε ξανά δανεικός για ένα εξάμηνο στην Πρόγκρες Νίντερκορν – επίσης σύλλογος από το Λουξεμβούργο.

Συνολικά κατέγραψε 101 συμμετοχές με τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ και δίνοντας μία ασίστ.

H ανάρτηση του Αλάγκμπε:

«Προς τους φιλάθλους, τους συμπαίκτες μου όλα αυτά τα χρόνια, το προπονητικό επιτελείο και όλους όσοι εργάζονται αθόρυβα πίσω από τα φώτα,

Σας γράφω με μεγάλη ταπεινότητα και βαθιά ευγνωμοσύνη. Ήρθα ως ένα παθιασμένο παιδί, γεμάτο όνειρα, και μου δώσατε την ευκαιρία να δείξω τις δυνατότητές μου. Δεν σας απογοήτευσα ποτέ. Φόρεσα αυτή τη φανέλα με περηφάνια και την τίμησα όπως της άξιζε. Ένιωσα από κοντά το απίστευτο πάθος και τη σπουδαία ιστορία που χαρακτηρίζουν αυτόν τον σύλλογο.

Μοιραστήκαμε αξέχαστες νίκες, παλέψαμε μαζί σε δύσκολες ήττες και εξελιχθήκαμε μαζί, μέρα με τη μέρα. Είμαι απέραντα περήφανος για όλα όσα πετύχαμε κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου εδώ. Παρότι το ποδοσφαιρικό μου ταξίδι συνεχίζεται σε ένα νέο κεφάλαιο, ένα κομμάτι της καρδιάς μου θα ανήκει για πάντα σε αυτόν τον σύλλογο.

Σας ευχαριστώ για την άνευ όρων αγάπη, τις δυνατές σας φωνές από την εξέδρα και τις όμορφες αναμνήσεις που θα κρατήσω για πάντα. Με εκτίμηση,

Αλάγκμπε».