Διετές συμβόλαιο με τον Αστέρα Τρίπολης υπέγραψε ο Ντανιέλ Φερνάντεθ και ανακοινώθηκε από τους Αρκάδες. Ο Ισπανός μπακ επέλεξε τη φανέλα με το νούμερο 72.

Στις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης του Αστέρα Τρίπολης, ο Ντανιέλ Φερνάντεθ επισήμανε:

«Ο Αστέρας αποτελεί για εμένα μία νέα και μεγάλη πρόκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα γνωρίσω ένα νέο πρωτάθλημα και θα αγωνιστώ σε μία ομάδα η οποία έχει μεγάλες φιλοδοξίες και στόχους. Ελπίζω ότι όλοι μαζί θα καταφέρουμε να κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους μας. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τη διοίκηση, είμαι ευγνώμων, θα δουλέψω πολύ και με αφοσίωση για να την επιστρέψω. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε».

Η ανακοίνωση:

«Ο ποδοσφαιριστής, Daniel Fernández Fernández εντάσσεται στο δυναμικό του ASTERAS AKTOR. Ο Daniel γεννήθηκε στις 30 Απριλίου 1997 στην Μαδρίτη της Ισπανίας και αγωνίζεται ως δεξιός μπακ. Υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και επέλεξε το Νο72 για τη φανέλα του.

Ο Daniel έχει αγωνιστεί στις Ακαδημίες της Valdemoro, της Getafe, της Leganés και για τρία χρόνια στις Ακαδημίες της Real Madrid. Έχει επίσης 33 συμμετοχές με την Β’ Ομάδα της Real Madrid και την περσινή σεζόν αγωνίστηκε για πρώτη φορά εκτός Ισπανίας, με την ρωσική Khimki.

Καλωσορίζουμε τον Daniel Fernández Fernández στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε υγεία και καλή επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Real Madrid B 33

Mérida 20

Fuenlabrada 34-2

Badajoz 52-1

Racing Santander 57-1

Khimki 20».