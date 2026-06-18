Ο Αστέρας Τρίπολης Β ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Γιάννη Κοντοέ, ο οποίος αναλαμβάνει προπονητής της δεύτερης ομάδας του συλλόγου.

Ο 40χρονος τεχνικός επιστρέφει σε ένα γνώριμο περιβάλλον, καθώς είχε φορέσει τη φανέλα του Αστέρα κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας, συμμετέχοντας μάλιστα και στον ιστορικό τελικό Κυπέλλου Ελλάδας του 2013.

Κάτοχος διπλώματος UEFA Pro, ο Κοντοές έχει ήδη χτίσει σημαντική εμπειρία στους πάγκους, έχοντας εργαστεί ως βοηθός προπονητή στον Ιωνικό, στην ισπανική Καρταχένα της Segunda División, στον Παναθηναϊκό με συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και στην Ολίμπια Λιουμπλιάνας, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Σλοβενίας και συμμετείχε σε επιτυχημένη ευρωπαϊκή πορεία στο UEFA Conference League.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο νέος προπονητής του Αστέρα Β εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή στον σύλλογο, τονίζοντας πως οι ισχυροί δεσμοί που διατηρεί με την ομάδα και τους ανθρώπους της έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του.

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στο αναπτυξιακό πλάνο της Β ομάδας, επισημαίνοντας ότι βασικός στόχος είναι η εξέλιξη των νεαρών ποδοσφαιριστών τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο, ώστε να είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα προς την πρώτη ομάδα.

Ο Κοντοές χαρακτήρισε το νέο πρωτάθλημα πιο απαιτητικό και ανταγωνιστικό, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί μια πρόκληση που δίνει επιπλέον κίνητρο στο τεχνικό επιτελείο και τους ποδοσφαιριστές. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην έναρξη της προετοιμασίας και στη δουλειά εντός γηπέδου, όπου θα αρχίσει να υλοποιείται το νέο πλάνο των Αρκάδων.