Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Τόμπι Αλάγκμπε, με τον Νιγηριανό μέσο να αναζητά πλέον τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο 26χρονος αποχωρεί ύστερα από μια πολυετή παρουσία στην ομάδα της Αρκαδίας, κατά τη διάρκεια της οποίας αποτέλεσε σταθερή λύση στη μεσαία γραμμή.

Στη θητεία του με τη φανέλα του Αστέρα, ο Αλάγκμπε κατέγραψε συνολικά 101 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας τέσσερα γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ.

Με τη συνέπεια και τη μαχητικότητά του, αποτέλεσε ένα από τα βασικά στελέχη του ρόστερ τα τελευταία χρόνια.

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ ευχαρίστησε τον ποδοσφαιριστή για την προσφορά του στον Σύλλογο, και του ευχήθηκε Καλή Συνέχεια στην επαγγελματική του πορεία.

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Oluwatobiloba Alagbe Adefunyibomi. Ευχαριστούμε τον Tobi Alagbe για την προσφορά του στην πολύχρονη παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του καριέρα», αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου.