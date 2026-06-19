Την λήξη της συνεργασίας του με τον Κωνσταντίνο Τριανταφυλλόπουλο ανακοίνωσε ο Αστέρας Τρίπολης.

Ο 33χρονος αμυντικός ολοκλήρωσε μετά από δύο χρόνια τη δεύτερη θητεία του στην αρκαδική ομάδα, στη διάρκεια της οποίας κατέγραψε συνολικά 60 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο, πετυχαίνοντας ένα γκολ.

Ο έμπειρος στόπερ, ο οποίος ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και έφτασε ως την πρώτη ομάδα, είχε παίξει στον Αστέρα και από το 2016 ως το 2019, ενώ στη συνέχεια έφυγε για την Πολωνία, όπου φόρεσε τη φανέλα της Πόγκον Σέτσιν και της Γκόρνικ Ζάμπρζε, πριν επιστρέψει στην Τρίπολη το καλοκαίρι του 2024.