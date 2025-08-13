Την απόκτηση του Φινλανδού διεθνούς κεντρικού αμυντικού, Ρόμπερτ Ιβάνοβ ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Αστέρας Τρίπολης.

Ο 30χρονος στόπερ υπέγραψε με τους Αρκάδες διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Η ανακοίνωση:

«Ο ποδοσφαιριστής, Robert Ivanov εντάσσεται στο δυναμικό του ASTERAS AKTOR. Ο Robert Ivanov γεννήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 1994 στην πόλη Helsinki της Φινλανδίας και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός. Υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και επέλεξε το Νο2 για τη φανέλα του.

Ο Robert έχει πολύ πλούσιο βιογραφικό καριέρας, είναι ενεργός με την Εθνική ομάδα της Φινλανδίας, με την οποία έχει 39 συμμετοχές. Έχει αγωνιστεί, εκτός από την Φινλανδία, στο πρωτάθλημα της Πολωνίας και της Γερμανίας. Επίσης, διαθέτει ευρωπαϊκή εμπειρία, έχοντας συμμετάσχει με την φινλανδική Honka στο Europa League.

Καλωσορίζουμε τον Robert Ivanov στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε υγεία και καλή επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Myllypuro 35-6

Viikingit 20-4

Honka 115-13

Warta Poznań 84-2

Eintracht Braunschweig 47-1

ΔΗΛΩΣΗ

“Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ήταν ένα μακρύ καλοκαίρι για εμένα, περίμενα και βρήκα τη σωστή ομάδα. Ο Alho μού έχει πει πολλά για την ομάδα και για τη χώρα και σίγουρα με βοήθησε πάρα πολύ. Ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις και να παίξω με τα υπόλοιπα παιδιά. Όλοι μαζί να βοηθήσουμε την ομάδα. Η ελληνική λίγκα αποτελεί μεγάλη πρόκληση για εμένα, είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ, νιώθω καλά σωματικά και πνευματικά και θέλω να βοηθήσω τον ΑΣΤΕΡΑ”».