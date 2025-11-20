Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 17χρονου Δημήτρη Καράδαλη, από τον Καμπανιακό, για την επόμενη τετραετία. Μετά τον Καμπανιακό και ο Αστέρας ενημέρωσε για τη συμφωνία με τον νεαρό κεντρικό αμυντικό. Ο Έλληνας στόπερ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Αρκάδες και θα μετακομίσει στην Τρίπολη από το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η ανακοίνωση των Αρκάδων:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση με μεταγραφή από τον Καμπανιακό του ποδοσφαιριστή, Δημήτρη Καράδαλη, ο οποίος υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο για 4 χρόνια με την ομάδα μας.

Ο Δημήτρης Καράδαλης γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2008 και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός.

Έχει ύψος 1.92μ. και υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο σε ηλικία 16 ετών, έχοντας μάλιστα ήδη 13 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Καράδαλη στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες».