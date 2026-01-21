Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε την απόκτηση του Παναγιώτη Δεληγιαννίδη, ενώ παράλληλα αποχαιρέτησε τον Ντάνι Φερνάντεθ. Ο 29χρονος Έλληνας δεξιός μπακ έλυσε το συμβόλαιό του με την ΑΕΛ Novibet, το οποίο έφτανε στο τέλος του το προσεχές καλοκαίρι και μετακόμισε στην Αρκαδία.

Την φετινή σεζόν πραγματοποίησε 14 συμμετοχές με τους «βυσσινί» σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, δίνοντας και μία ασίστ στα περισσότερα από 950 λεπτά που αγωνίστηκε.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Παναγιώτη Δεληγιαννίδη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ο Παναγιώτης Δεληγιαννίδης εντάσσεται στο δυναμικό του ASTERAS AKTOR. Ο Δεληγιαννίδης γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 29 Αυγούστου 1996 και αγωνίζεται ως δεξιός αμυντικός.

Είναι διεθνής με τις Εθνικές ομάδες Κ17 (6 συμμετοχές – 1 γκολ), Κ18 (5 συμμετοχές), Κ19 (26 συμμετοχές – 3 γκολ) και Κ21 (8 συμμετοχές). και έχει εμπειρία από πρωταθλήματα εκτός συνόρων, έχοντας αγωνιστεί στην Σλοβακία και στην Ρουμανία.

Καλωσορίζουμε τον Παναγιώτη Δεληγιαννίδη στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε υγεία και καλή επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΠΑΟΚ 12-1

Zemplín Michalovce 1

ΟΦΗ 17-3

Sepsi OSK 15

Ξάνθη 22-1

Πανσερραϊκός 81-5

ΑΕΛ 14

ΔΗΛΩΣΗ

“Καταρχάς θα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στον ΑΣΤΕΡΑ. Σε κάθε αγώνα θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε η ομάδα μας να πραγματοποιήσει τους στόχους της. Ευχαριστώ τον σύλλογο για την εμπιστοσύνη. Ξέρω πού έχω έρθει και τι πρέπει να πετύχουμε”.»

Εν τω μεταξύ, ο Αστέρας ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ισπανού αμυντικού, Ντάνιελ Φερνάντεθ, μετά από μόλις ένα εξάμηνο και συνολικά 15 συμμετοχές με την ομάδα της Αρκαδίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Daniel Fernandez Fernandez. Ευχαριστούμε τον ποδοσφαιριστή για την παρουσία του στην ομάδα μας και τού ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του καριέρα».