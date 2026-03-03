Σε ανακατατάξεις σε όλα τα επίπεδα προχωράει ο Αστέρας Τρίπολης. Μετά την αποχώρηση του Μίλαν Ράσταβατς και του 27χρονου Ισπανού κεντρικού αμυντικού, Πέπε Καστάνιο, ήταν η σειρά του γυμναστή της ομάδας να φύγει από την ομάδα.

Ο Παύλος Γκότσης αποτελεί παρελθόν, έχοντας τρεις θητείες στον Αστέρα, συνολικής διάρκειας εννέα ετών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον γυμναστή, κ. Παύλο Γκότση.

Ο κ. Γκότσης σε όλη τη διάρκεια της πολύχρονης θητείας του στην ομάδα μας εργάστηκε με επαγγελματισμό, αφοσίωση και συνέπεια.

Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του στον ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του καριέρα».