Στην Τρίπολη, ο Αστέρας υποδέχεται τον Ατρόμητο αυτήν την ώρα την 22η αγωνιστική της Super League. Το ματς μεταδίδεται από τη NovaSports 2.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #super league #Αστέρας Τρίπολης #Ατρόμητος