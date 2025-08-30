Ο Αστέρας Τρίπολης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (Κυριακή 31/8, 20:00, Cosmote Sport 2) για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Στη διάθεση του Σάββα Παντελίδη τέθηκαν για πρώτη φορά οι νεοαποκτηθέντες Ζούνιορ Μεντιέτα και Ντάνι Φερνάντεθ, οι οποίος δεν συμμετείχαν στο παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στον Ολυμπιακό. Εκτός αποστολής παραμένει ο τραυματίας Τόμπι Αλάγκμπε λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Από εκεί και πέρα οι Λεάντρο Φρόκου, Μίκαελ Τσιντέρα Οκό και Φάνης Τζανδάρης δεν είναι στις επιλογές του προπονητή των Αρκάδων.

Αναλυτικά η αποστολή του Αστέρα Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Τσιντώτας, Χατζηεμμανουήλ, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Έντερ, Μούμο, Καλλαντζή, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Γκιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Κετού, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου.