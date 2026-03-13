Ο Αστέρας Τρίπολης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του εν όψει του σαββατιάτικου (14/3. 20:00, Cosmote Sport 2) «τελικού» παραμονής στη Super League με την ΑΕΛ για την 25η αγωνιστική.

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Γεβγένι Γιαμπλόνσκι και τον τραυματία Χούλιαν Τσίκο, ενώ δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση.

Στην αποστολή βρίσκονται οι νεαροί Λάσκαρης (στόπερ), Αλμύρας (χαφ), όπως και οι τερματοφύλακες Χατζηεμμανουήλ και Κακαδιάρης.

Αναλυτικά την αποστολή του Αστέρα Τρίπολης για τον αγώνα με την ΑΕΛ συγκροτούν οι Κακαδιάρης, Χατζηεμμανουήλ, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Πομόνης, Δεληγιαννίδης, Λάσκαρης, Τζανδάρης, Έντερ, Μούμο, Αλμύρας, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Οκό, Κετού, Μακέντα, Μίτροβιτς και Γραμμένος.