Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Αϊντίν Ρέτζιτς. Ο Βόσνιος μέσος φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της ομάδας από την Αρκαδία την περσινή σεζόν και συνολικά με τον Αστέρα κατέγραψε πέντε συμμετοχές και με την Β’ ομάδα άλλες τέσσερις.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Aijdin Redzic.Ευχαριστούμε τον Aijdin για την παρουσία του στην ομάδα μας και τού ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του διαδρομή».