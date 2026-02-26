Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου στον νεαρό τερματοφύλακα Δημήτρη Παπαζυγούρα, στηρίζοντας έμπρακτα τα προϊόντα που παράγουν οι ακαδημίες του συλλόγου.

Ο 15χρονος Γιαννιώτης τερματοφύλακας αποτελεί ένα από τα ανερχόμενα πρότζεκτ των «Αρκάδων», ενώ είναι ήδη διεθνής με την Εθνική ομάδα Κ15, με την ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης να εύχεται καλή επιτυχία στην επαγγελματική καριέρα του νεαρού ποδοσφαιριστή.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης:

«Ο Δημήτρης Παπαζυγούρας υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ASTERAS AKTOR. Ο Δημήτρης αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα, κατάγεται από τα Γιάννενα και είναι γεννημένος στις 4 Φεβρουαρίου 2011.

Ο Παπαζυγούρας είναι στις Ακαδημίες του ASTERAS AKTOR από το περασμένο καλοκαίρι, προερχόμενος από τις Ακαδημίες του Άτλαντα Ιωαννίνων και ήδη έχει αγωνιστεί στην Κ15, αλλά και στην Κ17 του συλλόγου μας, ενώ έχει αγωνιστεί και στην Εθνική Ελλάδας Κ15.

Δημήτρη συγχαρητήρια, ευχόμαστε μία σπουδαία επαγγελματική καριέρα με υγεία και πολλές επιτυχίες».