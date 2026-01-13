Σε νέα αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του προχωράει ο Αστέρας Τρίπολης, καθώς ο Κρις Κόουλμαν αποχωρεί απ’ τον πάγκο της αρκαδικής ομάδας μετά τη «βαριά» ήττα και τον αποκλεισμό στο Κύπελλο απ’ τον ΟΦΗ, με τον Μίλαν Ράσταβατς να επιστρέφει και να αναλαμβάνει τα ηνία για τρίτη φορά.

Ο Σέρβος τεχνικός αναμένεται να πραγματοποιήσει την Τετάρτη (14/1) την πρώτη προπόνηση με την ομάδα, αφού πρώτα ανακοινωθεί κι επίσημα απ’ τη διοίκηση του Αστέρα.

Ο Ράσταβατς ανέλαβε για πρώτη φορά τους Αρκάδες τον Δεκέμβριο του 2019 κι κάθισε στον πάγκο του σε 95 παιχνίδια, με απολογισμό 31 νίκες, 32 ισοπαλίες και 32 ήττες. Επειτα αποχώρησε για την Βοϊβοντίνα για να επιστρέψει στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2023, μετρώντας άλλα 39 παιχνίδια (17 νίκες, επτά ισοπαλίες και 19 ήττες) με τον αρκαδικό σύλλογο.