Έτοιμος για τον «τελικό» παραμονής εναντίον της ΑΕΛ στη Λάρισα είναι ο Αστέρας Τρίπολης (9/5, 17:00, Cosmote Sport 1). Οι Αρκάδες προπονήθηκαν στις εγκαταστάσεις του «Θ. Κολοκοτρώνης» και αναχώρησαν για τη θεσσαλική πρωτεύουσα όπου αντιμετωπίζουν τους «βυσσινί».

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος συμπεριέλαβε παίκτες στην αποστολή, οι οποίοι είναι οι εξής:

Παπαδόπουλος, Αρχοντακάκης, Χατζηεμμανουήλ, Σίπτσιτς,Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Τερεζίου, Δεληγιαννίδης, Λάσκαρης, Τζανδάρης, Έντερ, Μούμο, Αλμύρας, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Πέρες, Καλτσάς, Οκό, Κετού, Μακέντα, Σιμόνι, Γραμμένος