Με τους περισσότερους από τους νεοαποκτηθέντες να δίνουν το «παρών» στην αποστολή, ταξίδεψε στην Αθήνα ο Αστέρας Τρίπολης, όπου το Σάββατο (24/8, 20:00, Cosmote Sport 1) αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό κεκλεισμένων των θυρών, στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο στόπερ Ιβάνοφ συμπεριλήφθηκε στους 21 παίκτες που πήρε μαζί του ο Σάββας Παντελίδης, μαζί με τους Σιλά, Εμμανουηλίδη, Σίπτσιτς, Πομώνη από τους καινούργιους, καθώς και τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου, πρώτο σκόρερ της Κ19 του Ολυμπιακού τη σεζόν 2023/24.

Απουσιάζουν ο Φρόκου (τιμωρημένος), οι Αλάγκμπε, Μεντιέτα (ενοχλήσεις) και ο ανέτοιμος Ντάνι Φερνάντεθ.

Η αποστολή:

Παπαδόπουλος, Τσιντώτας, Κακαδιάρης, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Γιαμπλόνσκι, Έντερ, Μούμο, Καλλαντζή, Μπαρτόλο, Γκιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Κετού, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου.