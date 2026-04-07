Ο Αστέρας Τρίπολης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του εν όψει του «τελικού» με τον Πανσερραϊκό (Τετάρτη 8/4, 17:00, Novasports 2) για τη 2η αγωνιστική των play out της Super League, ψάχνοντας το διπλό που θα του δώσει «ανάσα» στη μάχη για την παραμονή.

Η τελευταία προπόνηση (7/4) ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα για τον Γιώργο Αντωνόπουλο, ο οποίος είδε όλους τους παίκτες του να φωνάζουν «παρών» για το παιχνίδι στις Σέρρες.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε και ο Αλμπέρτο Σιμόνι, ο οποίος μετράει 16 συμμετοχές στη Super League 2 με τη φανέλα του Αστέρα, έχοντας μάλιστα βρει δίχτυα συνολικά 6 φορές.

Αναλυτικά η αποστολή του Aστέρα: Παπαδόπουλος, Κακαδιάρης, Χατζηεμμανουήλ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριαντφυλλόπουλος, Άλχο, Πομόνης, Δεληγιαννίδης, Λάσκαρης, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Έντερ, Μούμο, Αλμύρας, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Οκό, Κετού, Μακέντα, Μίτροβιτς και Σιμόνι.