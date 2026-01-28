Πολύ κοντά στην απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή που μπορεί να τον ανεβάσει επίπεδο είναι πλέον ο Αστέρας Τρίπολης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση του διεθνούς Σέρβου εξτρέμ, Στέφαν Μίτροβιτς.

Ο Μίτροβιτς μπορεί να αγωνιστεί σ’ όλες τις θέσεις της επίθεσης, ωστόσο, ξεχωρίζει στο αριστερό άκρο της επίθεσης, παίζοντας με «ανάποδο» πόδι. Έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028 με τη Βερόνα και σε πρώτη φάση ο Αστέρας κινείται για τον δανεισμό του, έπειτα από εισήγηση του Μίλαν Ράσταβατς.

Ο τεχνικός του Αστέρα, γνωρίζει άριστα τον ποδοσφαιριστή κι έχει πολύ καλή άποψη για την αξία του. Στην πατρίδα του έχει αγωνιστεί τόσο στη Ραντνίσκι, όσο και στον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος τον πούλησε αντί 1,3 εκατομμυρίων ευρώ στη Βερόνα το καλοκαίρι του 2024.