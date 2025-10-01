Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Τσιντέρα Οκό, έως το καλοκαίρι του 2027. Ο 22χρονος Νιγηριανός φορ πέρυσι αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ με τη δεύτερη ομάδα του Αστέρα στον Β’ όμιλο της Super League 2, ενώ πήρε και χρόνο στην πρώτη ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή, Chidera Okoh. Το νέο συμβόλαιο του Okoh με την ομάδα μας έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Ευχόμαστε στον ποδοσφαιριστή μας υγεία και επιτυχίες με τη φανέλα του ASTERAS AKTOR».