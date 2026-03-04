Την θέση του Γιώργου Αντωνόπουλου στην ομάδα Β’ του Αστέρα AKTOR αναλαμβάνει ο Στάικος Βεργέτης.

Μετά την πολύ καλή του παρουσία στον πάγκο της ομάδας Β’ η διοίκηση του Αστέρα AKTOR επέλεξε τον Γιώργο Αντωνόπουλο για να αναλάβει τον πάγκο της πρώτης ομάδας με «αποστολή» ο αρκαδικός σύλλογος να παραμείνει στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Την θέση του Αντωνόπουλου στον πάγκο του Αστέρα AKTOR Β’ για τις εναπομείναντες αναμετρήσεις στην Super League 2 θα αναλάβει ο Στάικος Βεργέτης, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν ο προπονητής της Κ17 του Αστέρα.