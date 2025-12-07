Πολύ βαρύ το κλίμα στην Τρίπολη, λόγω του θανάτου της συζύγου του 31χρονου ποδοσφαιριστή των Αρκάδων, Ισιάγκα Σιλά, η οποία «έφυγε» από τη ζωή από παθολογικά αίτια.

Ο Αστέρας Τρίπολης, όπως ήταν λογικό, έσπευσε να σταθεί στο πλευρό του πλάγιου αμυντικού με καταγωγή από τη Γουϊνέα.

«Η ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης εκφράζει τη βαθιά οδύνη της και την αμέριστη συμπαράστασή της στον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Issiaga Sylla για την απώλεια της συζύγου του. Issiaga, σύσσωμη η οικογένεια του Αστέρα είναι στο πλευρό σου σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Courage, frère! Θερμά συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια του ποδοσφαιριστή μας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με ανάρτησή της στα Social Media, εξέφρασε τη θλίψη της για το χαμό του αγαπημένου προσώπου του Σιλά. «Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του ποδοσφαιριστή του Αστέρα Τρίπολης, Ισιάγκα Σιλά για την απώλεια της συζύγου του… #RIP», αναφέρουν σε σχετική ανάρτηση οι «ασπρόμαυροι».