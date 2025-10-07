Ο Κρις Κόουλμαν θα είναι ο επόμενος προπονητής του Αστέρα Τρίπολης, όπως επιβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος των Αρκάδων, Γιώργος Μποροβήλος, μιλώντας στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

Οι ιθύνοντες του συλλόγου και ο Ουαλός τεχνικός έχουν έρθει σε συμφωνία, με τον 55χρονο τεχνικό να αναλαμβάνει τις τύχες της ομάδας, με στόχο να την… ξεκολλήσει από την ουρά της βαθμολογίας.

Ο Κόουλμαν εργάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΛ τη σεζόν 2011-2012, έχοντας απολογισμό σε 12 ματς, 6 νίκες, 4 και 2 ήττες, με 25-15 γκολ.

Το 2022 ανέλαβε τον Ατρόμητο και καθοδήγησε τους Περιστεριώτες σε 61 ματς, έχοντας 16 νίκες, 21 ισοπαλίες και 24 ήττες.