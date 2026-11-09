Ο Νίκος Παπαδόπουλος υπερασπίστηκε την εστία του Αστέρα Τρίπολης στον αγώνα με την Καλαμάτα (8/11) για 200η φορά. Μάλιστα έγινε μόλις ο τρίτος ποδοσφαιριστής της ιστορίας της ομάδας που φτάνει αυτό το ορόσημο στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Μέχρι τώρα, ο Ματίας Ιγκλέσιας (217) και ο Χουάν Μουνάφο (277) ήταν οι μόνοι που το είχαν ξεπεράσει, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα της Super League.

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