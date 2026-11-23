Ο Γκονσάλο Φέιο τόνισε πως η ομάδα του παρουσίασε καλή εικόνα στο πρώτο μέρος, υποστήριξε πως στην επανάληψη ο Άρης ήταν ανώτερος αλλά οι Αρκάδες αμύνθηκαν σωστά και υπογράμμισε πως ένα ματς μπορεί να κριθεί από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Με αυτογκόλ του Χρυσόπουλου στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Άρης λύγισε με 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

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