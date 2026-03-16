Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στον Αστέρα μετά την ισοπαλία 1-1 με την ΑΕΛ στη Λάρισα, σε ένα παιχνίδι με μεγάλο βαθμολογικό βάρος στη μάχη της παραμονής. Στην ομάδα της Τρίπολης εκφράζουν σοβαρά παράπονα για τη διαιτησία του Τσακαλίδη, θεωρώντας ότι κρίσιμες αποφάσεις επηρέασαν την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκεται η φάση του 23ου λεπτού, όταν οι Αρκάδες ζήτησαν πέναλτι για μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή. Παρά το γεγονός ότι ο διαιτητής VAR Φωτιάς κάλεσε τον Τσακαλίδη να επανεξετάσει τη φάση στο μόνιτορ, ο ρέφερι της αναμέτρησης δεν άλλαξε την αρχική του απόφαση, καταλογίζοντας τελικά επιθετικό φάουλ. Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκάλεσε έντονη ενόχληση στους ανθρώπους του Αστέρα, οι οποίοι εκτιμούν πως η φάση έπρεπε να καταλήξει στην άσπρη βούλα.

