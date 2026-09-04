Ο Αστέρας Τρίπολης πήρε την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας στα χαρτιά, διότι έγινε δεκτή από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ η ένσταση της αρκαδικής ΠΑΕ για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό το οποίο έχασε στο γήπεδο.

Σημειώνεται ότι στις 31/8 η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ απέρριψε την προσφυγή των Αρκάδων για αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή του Λεβαδειακού, Μόουζες Ντέιβιντ Κομπνάν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

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