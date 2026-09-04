Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Ο Αστέρας Τρίπολης πήρε την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας στα χαρτιά, διότι έγινε δεκτή από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ η ένσταση της αρκαδικής ΠΑΕ για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό το οποίο έχασε στο γήπεδο.

Σημειώνεται ότι στις 31/8 η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ απέρριψε την προσφυγή των Αρκάδων για αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή του Λεβαδειακού, Μόουζες Ντέιβιντ Κομπνάν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Αστέρας Τρίπολης #ΕΠΟ #Κύπελλο