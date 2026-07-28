Πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση, ο Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Σπάρτα Ρότερνταμ σε φιλικό προετοιμασίας. Απέναντι σε μία ομάδα η οποία σε λιγότερο από δύο εβδομάδες ξεκινάει τις υποχρεώσεις της στην ολλανδική Eredivisie οι Αρκάδες είχαν καλή απόδοση.

Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου είχε την πρώτη καλή στιγμή της στο 20’ με το σουτ του Μπαρτόλο που μπλόκαρε ο Μπεντάρεκ. Στο 41’, ο μεσοεπιθετικός της αρκαδικής ομάδας με πολύ ωραίο σουτ απ’ το ύψος της περιοχής έκανε το 1-0 για τον Αστέρα.

Στο 51ο λεπτό ο Ελ Μεφτάχι ισοφάρισε σε 1-1 για την Σπάρτα, ενώ δύο λεπτά αργότερα οι Ολλανδοί είχαν οριζόντιο δοκάρι σε δυνατό σουτ του Θόρισον.

Στο 56’ ο Ορόθκο δεν μπόρεσε να νικήσει τον Μπεντάρεκ σε τετ-α-τετ, ενώ ο γκολκίπερ της ολλανδικής ομάδας έδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά και στο σουτ του Κιμπιόκα στο 81’.

Το επόμενο φιλικό για τον Αστέρα είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή (31/7, 20:00) απέναντι στην Ντεν Χάαγκ, το οποίο θα είναι και το τελευταίο στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους στην Ολλανδία.

Αστέρας Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Σίλβα, Λάσκαρης, Μέντεζ, Έντερ, Μπουζούκης, Μπαρτόλο, Ορόθκο, Κετού, Ρικαρντίνιο.

Αγωνίστηκαν επίσης: Κακαδιάρης, Καλτσάς, Κιμπιόκα, Ριέρα, Ζόγκου, Τερεζίου, Γκιτέρσος, Χρυσόπουλος, Περεθ, Γραμμένος, Γκέζος.

Σπάρτα Ρότερνταμ: Μπεντάρεκ, Ράιθ, ντε Λιχτ, Κιντέρο, Βιανέλο, Μπάας, φαν Μπέργκεν, Τόρνστρα, Θόρισον, Ελ Μεφτάχι, Ιντέχο.