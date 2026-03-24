Ο Αστέρας βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, καθώς τα πλέι αουτ τον βρίσκουν στην ουρά του βαθμολογικού πίνακα της Super League. Οι Αρκάδες έχουν μπροστά τους δέκα ματς για να αλλάξουν την κατάσταση και ο Φεντερίκο Μακέντα έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω του instagram.

«Αυτά που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής δεν είναι αρκετά καλά. Ούτε για μας, ούτε για τους ανθρώπους που μας υποστηρίζουν κάθε μέρα. Αλλά το ποδόσφαιρο σου δίνει την ευκαιρία να γυρίσεις την κατάσταση γρήγορα, αφού η σεζόν δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δέκα παιχνίδια ακόμη, δέκα τελικοί για να τα αλλάξουμε όλα. Όλοι μαζί», έγραψε ο Ιταλός.