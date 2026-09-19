Έπειτα από απουσία τεσσάρων αγώνων, λόγω τραυματισμού, ο Νίκος Παπαδόπουλος επιστρέφει στην αποστολή του Αστέρα Τρίπολης. Ο 36χρονος τερματοφύλακας ταξιδεύει στην Κρήτη για το παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (Κυριακή 20/9, 19:00, Magenta Sport 2), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Από εκεί και πέρα, εκτός δράσης παραμένει ο τραυματίας τερματοφύλακας, Βασίλης Χατζηεμμανουήλ, όπως και ο δεξιός μπακ, Παναγιώτης Δεληγιαννίδης, ο οποίος μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του.

Αναλυτικά η αποστολή των Αρκάδων του Γιώργου Αντωνόπουλου: Παπαδόπουλος, Κριάρας, Κακαδιάρης, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Τερεζίου, Κώτσιρας, Μέντεθ, Σίλβα, Λάσκαρης, Μπουζούκης, Έντερ, Τσίκο, Κουρμπέλης, Μπαρτόλο, Πέρεθ, Μακέντα, Κετού, Ορόθκο, Καλτσάς, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Κιμπιόκα.