Σε γνωστά λημέρια επέστρεψε ο Γιάννης Κώτσιρας, καθώς ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε την απόκτηση του έμπειρου δεξιού μπακ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο 33χρονος πλάγιος οπισθοφύλακας, πριν κάνει το μεγάλο άλμα στην καριέρα του με τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, αγωνιζόταν στους Αρκάδες, καταγράφοντας μαζί τους από το 2016 έως το 2021 135 συμμετοχές, με απολογισμό 3 γκολ και 13 ασίστ.

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