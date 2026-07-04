Ο Αστέρας Τρίπολης ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου από την ΑΕΚ. Ο γεννημένος στις 21 Μαΐου 2003 στην Θεσσαλονίκη κεντρικός αμυντικός, υπέγραψε συμβόλαιο με τους Αρκάδες έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Χρυσόπουλος είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα Κ21, ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες του Άρη και έχει αγωνιστεί και σε δύο Πρωταθλήματα εκτός Ελλάδας, στην Κύπρο με την Ανόρθωση και στην Ιταλία με την Μάντοβα.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο πρώην άσος της Ένωσης, τόνισε: «Μια σπουδαία προοπτική ξεκινάει για εμένα. Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι στον Αστέρα. Ξέρω πολύ καλά σε ποια ομάδα βρίσκομαι και πόσο πολύ πρέπει να δουλέψω για να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Με ταπεινότητα, με θέληση και με τη στήριξη των φιλάθλων μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη».